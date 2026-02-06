Brocante Vide Grenier Belcastel
Brocante Vide Grenier Belcastel dimanche 17 mai 2026.
Brocante Vide Grenier
M. Christian GINESTET Belcastel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-05-17 2026-09-06
Brocante et Vide Grenier à Belcastel de 8h à 19h.
Réservation: 06 13 83 92 81
Plus d’infos:
https://sites.google.com/view/comitedesfetesdebelcastel/brocantes .
M. Christian GINESTET Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 13 83 92 81 belcastel12390@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market and garage sale in Belcastel from 8 am to 7 pm.
L’événement Brocante Vide Grenier Belcastel a été mis à jour le 2026-02-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)