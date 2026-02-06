Brocante Vide Grenier

Belcastel Aveyron

Début : 2026-05-17

fin : 2026-09-06

Brocante et Vide Grenier à Belcastel de 8h à 19h.

Réservation: 06 13 83 92 81

Plus d’infos:

https://sites.google.com/view/comitedesfetesdebelcastel/brocantes .

M. Christian GINESTET Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 13 83 92 81 belcastel12390@outlook.fr

English :

Flea market and garage sale in Belcastel from 8 am to 7 pm.

