Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire Saujon
dimanche 20 septembre 2026 · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire
Taillée Verte Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire.
Vente d’objets d’occasion.
Buvette et restauration sur place (frites saucisses crêpes)
.
Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 09 08 30 v.betbedat@hotmail.fr
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English :
Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire.
Second-hand items for sale.
Refreshment bar and on-site catering (French fries sausages crêpes)
L’événement Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire Saujon a été mis à jour le 2026-08-10 par Mairie de Saujon
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