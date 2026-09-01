Informations pratiques

Saujon

Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire

Taillée Verte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 06:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire.

Vente d’objets d’occasion.

Buvette et restauration sur place (frites saucisses crêpes)

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Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 09 08 30 v.betbedat@hotmail.fr

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English :

Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire.

Second-hand items for sale.

Refreshment bar and on-site catering (French fries sausages crêpes)

L’événement Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire Saujon a été mis à jour le 2026-08-10 par Mairie de Saujon