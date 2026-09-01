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AGENDA · Saujon

Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire Saujon

dimanche 20 septembre 2026 · Saujon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Taillée Verte
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire

Taillée Verte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire.
Vente d’objets d’occasion.
Buvette et restauration sur place (frites saucisses crêpes)
  .

Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 09 08 30  v.betbedat@hotmail.fr

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English :

Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire.
Second-hand items for sale.
Refreshment bar and on-site catering (French fries sausages crêpes)

L’événement Brocante & vide-grenier de la Team de l’Estuaire Saujon a été mis à jour le 2026-08-10 par Mairie de Saujon

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