Clion

Brocante Vide-greniers

Le Breuil aux Gittons Clion Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Chinez, fouinez, dénichez ! La brocante vous attend pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la convivialité. Objets anciens, trouvailles insolites et trésors oubliés vous y tendent les bras. Venez flâner et faire le plein de surprises !

Avis aux amateurs de curiosités ! la brocante rassemble exposants dans une ambiance chaleureuse et authentique. Meubles anciens, vaisselle, livres, jouets, vêtements vintage ou objets insolites chacun y trouve son bonheur. C’est l’occasion rêvée de dénicher la perle rare tout en profitant d’une belle journée en plein air. Buvette, petite restauration et animations pour petits et grands complètent le programme. Que vous soyez collectionneur, promeneur du dimanche ou simple curieux, laissez-vous séduire par l’atmosphère unique de ce rendez-vous ! .

Le Breuil aux Gittons Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 41 10 29

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English :

Browse, rummage, unearth! The brocante awaits you for a day of bargains and conviviality. Antiques, unusual finds and forgotten treasures await you. Come and stroll around and fill up on surprises!

L’événement Brocante Vide-greniers Clion a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY