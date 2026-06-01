Les spectacles des ateliers thâtre du Moulin à Paroles Clion jeudi 18 juin 2026.

Clion

Les spectacles des ateliers thâtre du Moulin à Paroles

1 Rue du Parc Clion Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-18

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-18

Représentations des ateliers théâtre du Moulin à Paroles à la salle des fêtes de Clion du 18 au 21 juin.

Jeudi 18 juin 20h30 Sans trémolos ni tralalas

Vendredi 19 juin 20h30 A table !. ..

Samedi 20 juin 18h A table !… 19h30 Rougail Saucisses (Réservations obligatoires)

21h Sans trémolos ni tralalas

Dimanche 21 juin 15h Sans trémolos ni tralalas 17h A table !. ..

19h Fête de la Musique

Buvette, restauration sur place. .

1 Rue du Parc Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 42 95 23 lemoulinaparoles@live.fr

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English :

Moulin à Paroles theater workshops at Clion village hall from June 18 to 21.

L’événement Les spectacles des ateliers thâtre du Moulin à Paroles Clion a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY