Les spectacles des ateliers thâtre du Moulin à Paroles Clion
Les spectacles des ateliers thâtre du Moulin à Paroles Clion jeudi 18 juin 2026.
Clion
Les spectacles des ateliers thâtre du Moulin à Paroles
1 Rue du Parc Clion Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-18
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-18
Représentations des ateliers théâtre du Moulin à Paroles à la salle des fêtes de Clion du 18 au 21 juin.
Jeudi 18 juin 20h30 Sans trémolos ni tralalas
Vendredi 19 juin 20h30 A table !. ..
Samedi 20 juin 18h A table !… 19h30 Rougail Saucisses (Réservations obligatoires)
21h Sans trémolos ni tralalas
Dimanche 21 juin 15h Sans trémolos ni tralalas 17h A table !. ..
19h Fête de la Musique
Buvette, restauration sur place. .
1 Rue du Parc Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 42 95 23 lemoulinaparoles@live.fr
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English :
Moulin à Paroles theater workshops at Clion village hall from June 18 to 21.
L’événement Les spectacles des ateliers thâtre du Moulin à Paroles Clion a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY
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