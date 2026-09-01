Brocante Vide-greniers d’automne Ludres
dimanche 27 septembre 2026 · Ludres
Informations pratiques
Ludres
Brocante Vide-greniers d’automne
Ludres Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Dimanche 27 septembre, la Ville de Ludres et le Comité des Fêtes organisent leur traditionnel vide-greniers d’automne. Il se tiendra de 8h à 18h, rue Marvingt et avenue du Bon Curé et pourra accueillir près de 250 exposants. Nul doute qu’il y aura des bonnes affaires dans l’air !Tout public
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Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
On Sunday, September 27, the City of Ludres and the Festival Committee are organizing their traditional fall yard sale. It will take place from 8 a.m. to 6 p.m. on Rue Marvingt and Avenue du Bon Cœur and will feature nearly 250 vendors. There’s no doubt there will be some great deals to be had!
L’événement Brocante Vide-greniers d’automne Ludres a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY
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