Informations pratiques

Ludres

Brocante Vide-greniers d’automne

Ludres Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Dimanche 27 septembre, la Ville de Ludres et le Comité des Fêtes organisent leur traditionnel vide-greniers d’automne. Il se tiendra de 8h à 18h, rue Marvingt et avenue du Bon Curé et pourra accueillir près de 250 exposants. Nul doute qu’il y aura des bonnes affaires dans l’air !Tout public

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Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

On Sunday, September 27, the City of Ludres and the Festival Committee are organizing their traditional fall yard sale. It will take place from 8 a.m. to 6 p.m. on Rue Marvingt and Avenue du Bon Cœur and will feature nearly 250 vendors. There’s no doubt there will be some great deals to be had!

L’événement Brocante Vide-greniers d’automne Ludres a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY