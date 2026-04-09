Vimoutiers

Brocante, Vide-greniers

Centre-ville Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 07:00:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Le comité de jumelage et l’amicale des sapeurs-pompiers organisent la grande brocante et vide-greniers dans les rues du centre-ville.

> Accès gratuit pour les visiteurs

> Sur réservation pour les exposants

> Payant pour les exposants 3,50€ le mètre linéaire pour 1 jour ; 5€ le mètre pour les 2 jours.

> Inscriptions au Bar le Pénalty, 02 33 39 07 97 .

Centre-ville Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 07 97

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English : Brocante, Vide-greniers

L’événement Brocante, Vide-greniers Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault