Brocante, Vide-greniers Vimoutiers
Brocante, Vide-greniers Vimoutiers samedi 8 août 2026.
Vimoutiers
Brocante, Vide-greniers
Centre-ville Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 07:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Le comité de jumelage et l’amicale des sapeurs-pompiers organisent la grande brocante et vide-greniers dans les rues du centre-ville.
> Accès gratuit pour les visiteurs
> Sur réservation pour les exposants
> Payant pour les exposants 3,50€ le mètre linéaire pour 1 jour ; 5€ le mètre pour les 2 jours.
> Inscriptions au Bar le Pénalty, 02 33 39 07 97 .
Centre-ville Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 07 97
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English : Brocante, Vide-greniers
L’événement Brocante, Vide-greniers Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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