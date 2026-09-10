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Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel Clamecy

dimanche 11 octobre 2026 · Clamecy

Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel Clamecy

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rue de la Forêt
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Clamecy

Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel

Rue de la Forêt Clamecy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Vide grenier/brocante mensuelle. 2€ le mètre linéaire   .

Rue de la Forêt Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 93 47 85 

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English : Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel

L’événement Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel Clamecy a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais

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