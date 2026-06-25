Portes ouvertes à l’école de musique et de danse de Clamecy Ecole de musique Clamecy
Portes ouvertes à l’école de musique et de danse de Clamecy Ecole de musique Clamecy vendredi 4 septembre 2026.
Clamecy
Portes ouvertes à l’école de musique et de danse de Clamecy
Ecole de musique 30 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04 19:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Portes ouvertes à l’école de musique et de danse de Clamecy cours de musique et de danse de 3 à 99 ans entrée libre .
Ecole de musique 30 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 09 88
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English : Portes ouvertes à l’école de musique et de danse de Clamecy
L’événement Portes ouvertes à l’école de musique et de danse de Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Clamecy Haut Nivernais
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