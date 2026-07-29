TN.YON DJ set Guinguette de la Tambourinette Guinguette de la Tambourinette Clamecy

samedi 15 août 2026 · Guinguette de la Tambourinette · Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

TN.YON DJ set Guinguette de la Tambourinette

Guinguette de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 22:30:00

Date(s) :

2026-08-15

La Guinguette de la Tambourinette vous propose une soirée festive avec TN.YON, DJ Buvette et restauration .

Guinguette de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 91 87

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English : TN.YON DJ set Guinguette de la Tambourinette

L’événement TN.YON DJ set Guinguette de la Tambourinette Clamecy a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Clamecy Haut Nivernais