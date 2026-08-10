Concert à la Boule d’Or Lachinos La Boule d’Or Auberge créative Clamecy
samedi 15 août 2026 · La Boule d'Or Auberge créative · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Concert à la Boule d’Or Lachinos
La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Post chucu-chucu et autres tropicalités
Lachinos est une exploration musicale vertigineuse où les sons populaires des salons familiaux sont absorbés, déformés et réinventés par les rouages de son impertinente machine sonore. On danse au rythme, du merengue, de la cumbia et même des rythmes garage-surf.
Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR
Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h (fermeture du bar 21h00) ** Entrée à prix libre libre ** .
La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté progbouledor@proton.me
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English : Concert à la Boule d’Or Lachinos
L’événement Concert à la Boule d’Or Lachinos Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais
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