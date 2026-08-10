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Concert à la Boule d’Or Lachinos La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

samedi 15 août 2026 · La Boule d'Or Auberge créative · Clamecy

Concert à la Boule d’Or Lachinos La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Boule d'Or Auberge créative
Adresse
5 Place de Bethléem
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif

Clamecy

Concert à la Boule d’Or Lachinos

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Post chucu-chucu et autres tropicalités
Lachinos est une exploration musicale vertigineuse où les sons populaires des salons familiaux sont absorbés, déformés et réinventés par les rouages de son impertinente machine sonore. On danse au rythme, du merengue, de la cumbia et même des rythmes garage-surf.
Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR
Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h (fermeture du bar 21h00) ** Entrée à prix libre libre **   .

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   progbouledor@proton.me

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English : Concert à la Boule d’Or Lachinos

L’événement Concert à la Boule d’Or Lachinos Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais

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