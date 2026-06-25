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Little Films Festival Patouille et Momo, Les Contes de la Forêt Cinéma Casino Clamecy

mercredi 12 août 2026 · Cinéma Casino · Clamecy

Little Films Festival Patouille et Momo, Les Contes de la Forêt Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Cinéma Casino
Adresse
41 Route de Pressures
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
4 4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Clamecy

Little Films Festival Patouille et Momo, Les Contes de la Forêt

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-15 11:10:00

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-15

Dans le cadre de Little Films Festival, projection de Patouille et Momo, Les Contes de la Forêt Dès 3 ans 35 mn De Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière, Clémentine Campos Au fil des saisons, Patouille et Momo s’émerveillent devant les trésors de la forêt. Des petites graines aux plus grands des arbres, en passant par un mystérieux champignon ou un magnifique nénuphar, chaque découverte devient une aventure extraordinaire. Avec curiosité et malice, Patouille et Momo apprennent à observer, à écouter et à comprendre la magie du vivant. Un voyage joyeux et poétique au cœur de la forêt, pour grandir au rythme de la nature.   .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cinema.clamecy@orange.fr

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English : Little Films Festival Patouille et Momo, Les Contes de la Forêt

L’événement Little Films Festival Patouille et Momo, Les Contes de la Forêt Clamecy a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Clamecy Haut Nivernais

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