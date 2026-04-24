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Visites commentées Clamecy et la biodiversité en ville Office de Tourisme Clamecy

Visites commentées Clamecy et la biodiversité en ville Office de Tourisme Clamecy

Visites commentées Clamecy et la biodiversité en ville Office de Tourisme Clamecy jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 9 Rue du Grand Marché

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Visites commentées Clamecy et la biodiversité en ville

Office de Tourisme 9 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-23 2026-08-13

Que diriez-vous de découvrir, en ville, une faune et une flore insoupçonnées ? Notre guide de la Société scientifique et artistique de Clamecy vous amènera aux quatre coins de la cité pour explorer la biodiversité clamecycoise au gré de différents circuits Réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché, 58500 Clamecy, au 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr ou via le formulaire en ligne https://forms.gle/V1uiJavL8hL1Mzpx7
– Feurtiaux, un espace naturel libre 2 juillet 2026 Départ 9h45 du parking de la salle polyvalente OU 10h de l’arrêt de bus rue des Graillots à Moulot
– La faune et la flore, entre l’Yonne et le canal 23 juillet 2026 Départ 10h Place du Commandant Boidot
– La vanne du Gour, une prairie humide 13 août 2026 Départ 9h45 du parking de la salle polyvalente   .

Office de Tourisme 9 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51  accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Visites commentées Clamecy et la biodiversité en ville

L’événement Visites commentées Clamecy et la biodiversité en ville Clamecy a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Clamecy Haut Nivernais

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