Concert Fédémuse Concert de Françoise de MAUBUS (harpe) et Saskia LETHIEC (violon) Eglise Saint-Vérain Clamecy

Concert Fédémuse Concert de Françoise de MAUBUS (harpe) et Saskia LETHIEC (violon)

Eglise Saint-Vérain 17 rue de l’Eglise Clamecy Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :

2026-08-15

L’association Fédémuse présente concert de Françoise de MAUBUS (harpe) et Saskia LETHIEC (violon)

Au programme Bach, Saint Saëns, Fauré, Ravel, Debussy. .

Eglise Saint-Vérain 17 rue de l’Eglise Clamecy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10

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English : Concert Fédémuse Concert de Françoise de MAUBUS (harpe) et Saskia LETHIEC (violon)

L’événement Concert Fédémuse Concert de Françoise de MAUBUS (harpe) et Saskia LETHIEC (violon) Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais