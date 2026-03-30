Concert Fédémuse Concert de Françoise de MAUBUS (harpe) et Saskia LETHIEC (violon) Eglise Saint-Vérain Clamecy
Concert Fédémuse Concert de Françoise de MAUBUS (harpe) et Saskia LETHIEC (violon) Eglise Saint-Vérain Clamecy samedi 15 août 2026.
Concert Fédémuse Concert de Françoise de MAUBUS (harpe) et Saskia LETHIEC (violon)
Eglise Saint-Vérain 17 rue de l’Eglise Clamecy Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 21:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’association Fédémuse présente concert de Françoise de MAUBUS (harpe) et Saskia LETHIEC (violon)
Au programme Bach, Saint Saëns, Fauré, Ravel, Debussy. .
Eglise Saint-Vérain 17 rue de l’Eglise Clamecy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10
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English : Concert Fédémuse Concert de Françoise de MAUBUS (harpe) et Saskia LETHIEC (violon)
L’événement Concert Fédémuse Concert de Françoise de MAUBUS (harpe) et Saskia LETHIEC (violon) Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais
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