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Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

samedi 29 août 2026 · La Boule d'Or Auberge créative · Clamecy

Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Boule d'Or Auberge créative
Adresse
5 Place de Bethléem
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif

Clamecy

Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Chanson d’hier et d’avant-hier
Albin Violot chant, oud, mandole, et plus si affinité… A la manière des musiciens errants d’autrefois, Albin vous rapporte un bouquet de chants sacrés et profanes, de chansons d’amour et de complaintes glanés au fil des rencontres, racontés, chantés et accompagnés d’instruments d’un autre temps. Voyageur, colporteur, instrumentiste et chanteur polyglotte, en ces temps-là le musicien devait avoir plusieurs cordes à son arc… Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h ** Entrée à prix libre libre **   .

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   progbouledor@proton.me

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English : Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc

L’événement Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais

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