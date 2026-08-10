Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc La Boule d’Or Auberge créative Clamecy
samedi 29 août 2026 · La Boule d'Or Auberge créative · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc
La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Chanson d’hier et d’avant-hier
Albin Violot chant, oud, mandole, et plus si affinité… A la manière des musiciens errants d’autrefois, Albin vous rapporte un bouquet de chants sacrés et profanes, de chansons d’amour et de complaintes glanés au fil des rencontres, racontés, chantés et accompagnés d’instruments d’un autre temps. Voyageur, colporteur, instrumentiste et chanteur polyglotte, en ces temps-là le musicien devait avoir plusieurs cordes à son arc… Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h ** Entrée à prix libre libre ** .
La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté progbouledor@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc
L’événement Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Clamecy (Nièvre)
- Les Allumeurs des Toiles présentent Reedland film de Sven Bresser Cinéma Casino Clamecy 10 août 2026
- La Coopérative des savoirs propose Bases et accords simples pour débutants à la guitare Clamecy 11 août 2026
- Little Films Festival Patouille et Momo, Les Contes de la Forêt Cinéma Casino Clamecy 12 août 2026
- Expositions Proust en images & Autour de Clamecy Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy 13 août 2026
- Visites commentées Clamecy et la biodiversité en ville Office de Tourisme Clamecy 13 août 2026