Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Chanson d’hier et d’avant-hier

Albin Violot chant, oud, mandole, et plus si affinité… A la manière des musiciens errants d’autrefois, Albin vous rapporte un bouquet de chants sacrés et profanes, de chansons d’amour et de complaintes glanés au fil des rencontres, racontés, chantés et accompagnés d’instruments d’un autre temps. Voyageur, colporteur, instrumentiste et chanteur polyglotte, en ces temps-là le musicien devait avoir plusieurs cordes à son arc… Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h ** Entrée à prix libre libre ** .

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté progbouledor@proton.me

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English : Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc

L’événement Concert à la Boule d’Or Albin Violot Les cordes à son arc Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais