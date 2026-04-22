Brocéliande Sport Nature Rando VTT pédestre Mairie de Campénéac Campénéac
Brocéliande Sport Nature Rando VTT pédestre Mairie de Campénéac Campénéac dimanche 17 mai 2026.
Campénéac
Brocéliande Sport Nature Rando VTT pédestre
Mairie de Campénéac 10 place de la Mairie Campénéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:30:00
fin : 2026-05-17 13:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Dans le cadre de Brocéliande Sport Nature, l’association Brocéliande VTT Randos organise sa traditionnelle randonnée Au cœur de Brocéliande .
Au programme
– 4 circuits de randonnées pédestres à travers la lande et les légendes de la forêt de Brocéliande 9km (familial, accessible poussettes), 12km, 16km et 18 km
– 3 circuits de randonnées VTT aux nombreux points de vue et chemins escarpés 25km, 37km et 50 km (partie + cool partie + technique)
Des randonnées synonymes d’évasion pour découvrir des paysages magnifiques de faune, de flore, des points de vue incroyables >> Les Landes Rennaises, Le Moulin de Rohan,…
Départ à partir de 7h30. Inscription sur place. .
Mairie de Campénéac 10 place de la Mairie Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 7 77 90 39 82
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English :
L’événement Brocéliande Sport Nature Rando VTT pédestre Campénéac a été mis à jour le 2026-04-22 par CRT Bretagne_
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