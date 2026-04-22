Brocéliande Sport Nature Rando VTT pédestre Mairie de Campénéac Campénéac

Campénéac

Brocéliande Sport Nature Rando VTT pédestre

Mairie de Campénéac 10 place de la Mairie Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:30:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Dans le cadre de Brocéliande Sport Nature, l’association Brocéliande VTT Randos organise sa traditionnelle randonnée Au cœur de Brocéliande .

Au programme

– 4 circuits de randonnées pédestres à travers la lande et les légendes de la forêt de Brocéliande 9km (familial, accessible poussettes), 12km, 16km et 18 km

– 3 circuits de randonnées VTT aux nombreux points de vue et chemins escarpés 25km, 37km et 50 km (partie + cool partie + technique)

Des randonnées synonymes d’évasion pour découvrir des paysages magnifiques de faune, de flore, des points de vue incroyables >> Les Landes Rennaises, Le Moulin de Rohan,…

Départ à partir de 7h30. Inscription sur place. .

Mairie de Campénéac 10 place de la Mairie Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 7 77 90 39 82

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English :

L’événement Brocéliande Sport Nature Rando VTT pédestre Campénéac a été mis à jour le 2026-04-22 par CRT Bretagne_