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AGENDA · Rocheservière

BRODERIE DE NICOLE RENARD Journées du Patrimoine Rocheservière

samedi 19 septembre 2026 · Rocheservière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place Saint-Sauveur
Ville
85620 Rocheservière
Département
Vendée
Tarif

Rocheservière

BRODERIE DE NICOLE RENARD Journées du Patrimoine

Place Saint-Sauveur Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

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Place Saint-Sauveur Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17 

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English :

L’événement BRODERIE DE NICOLE RENARD Journées du Patrimoine Rocheservière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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