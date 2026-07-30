Informations pratiques

Rocheservière

EGLISE NOTRE DAME Journées du Patrimoine

Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

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Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17

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English :

L’événement EGLISE NOTRE DAME Journées du Patrimoine Rocheservière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu