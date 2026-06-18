BROOKLYN FUNK ESSENTIALS New Morning Paris

Fusionnant soul, hip-hop, spoken word, jazz, latin et, bien sûr, funk, le groupe a commencé son parcours en expérimentant avec des boîtes à rythmes et des boucles dans le studio Shakedown Sound de Baker à Jersey City, à la recherche du rythme parfait.

Funk essentiel ? Dans la galaxie de ces groupes qui entreprennent sur scène ou sur disque leur pèlerinage aux fondamentaux de la « Great Black Music », les Brooklyn Funk Essentials ont planté leur autel, à la fois lieu de vénération et gardien de la flamme. Mais l’époque est transgressive et les générations réclament le frisson propre à leur tribu. Le groupe soigne donc son oecuménisme en refusant l’ostracisme musical : en fait de funk « essentiel », ses membres actuels, emmenés par l’un de ses fondateurs -le bassiste Lati Kronlund- franchissent allègrement les barrières pour nous emmener vers le jazz, le hip-hop, la soul, le disco, ou encore le reggae, l’afro beat, la pop et quelques incursions orientales toutes marquées par un optimiste tressautant. Aguerri à de nombreux styles musicaux, le groupe new-yorkais est un kaléidoscope où les miroirs multicolores se renvoient des références diverses et variées. Une sorte de groove multicolore qui donne au style historique sa définition la plus accueillante. Son titre symbole « Funk Ain’t Ova », professe que le temps des cerises, des paillettes très « seventies » et des chorus enfiévrés (où le jazz se sent bien chez lui) se retourne dans un sablier sans fin…

Depuis leur première sortie chez Dorado Records en 1993, Brooklyn Funk Essentials ont su fidéliser un public international et dépasser les 100 millions d’écoutes !

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h30 à 22h00

payant Prix Normal : 30 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T19:30:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260702-7704-45-ans-du-new-brooklyn-funk-essentials.html#billetterie



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