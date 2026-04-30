À l’occasion de sa 4e édition, le Prix Habib Sharifi présente une soirée consacrée à une œuvre collective mêlant poésie, musique et arts visuels.

Créé en hommage à Habib Sharifi, poète ayant vécu le déracinement à la suite de la guerre et de la révolution iraniennes, le Prix soutient des artistes issus du bassin de l’ancienne route de la soie, dont les trajectoires ont été marquées par le déracinement. Il leur offre un espace de création et une scène pour faire entendre une parole singulière, à la croisée des cultures et des disciplines.

La soirée s’ouvrira par une introduction poétique de la comédienne et universitaire Leili Anvar.

Au cœur du programme, le spectacle présente un long poème de Sofia Farhat Karampali, poétesse libano-grecque publiée aux éditions Bruno Doucey, mis en musique (électro) par la compositrice iranienne Ava Rasti, basée à Berlin, et porté visuellement par les peintures de l’artiste iranienne Soufia Erfanian, ainsi que par la création vidéo de Myriam Cohenca.

Cette œuvre est interprétée sur scène par la chanteuse lyrique Ariana Vafadari, accompagnée de Simon Sharifi, jeune chanteur à la Philharmonie de Paris, dont les voix prolongent et incarnent le texte.

La soirée accueille également le jeune poète afghan Abdullah Jan Nazari, invité dans le cadre du Prix Espoir.

Conçue sous la direction artistique d’Atiq Rahimi et d’Amir Sharifi, cette création propose une forme contemporaine où les disciplines se répondent pour faire émerger une parole commune.

Par son action, le Prix Habib Sharifi de la Conatus Foundation entend défendre les valeurs de l’Union européenne, en particulier la dignité humaine, la liberté d’expression, l’égalité entre les femmes et les hommes, les droits de l’homme et la lutte contre les discriminations.

Avec chaque entrée sera offert un « metal disk », objet d’art représentant la peinture de l’artiste iranienne Soufia Erfanian donnant accès à toutes les œuvres des lauréats

Soirée poésie, musique et arts visuels pour la 4e édition du Prix Habib Sharifi.

Le jeudi 18 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T20:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS

https://billetterie.maisondelapoesieparis.com/agenda/366-PRIX-HABIB-SHARIFI +33144545300



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