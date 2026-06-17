Jéroboam New Morning Paris

En seulement 3 ans d’existence et une flopée de hits undergrounds signés sur Space Grapes, Chuwanaga et enfin leur tout premier album à paraître chez Favorite Recordings en juin, Jéroboam se révèle aujourd’hui comme l’une des formations les plus prometteuses et incontournables de la scène soul funk hexagonale et internationale. Véritable manifeste pour la danse et la musique live, le groupe respire et transpire le funk. Avec pas moins de 11 personnes sur scène, Jéroboam est un rouleau compresseur de groove qui a déjà fait ses preuves en France et en Europe sous le nom d’Echoes Of et pour sa collaboration active avec le mythique Kyoto Jazz Massive. Leurs chansons, purs hymnes boogie-funk, font danser des salles entière – du Jazz Café au Ronnie Scott’s, du New Morning au Cully Jazz Festival et l’Amsterdam Dance Event – et sont jouées en club par une communauté de connaisseurs du monde entier (Gilles Peterson, Kenny Dope, Natasha Diggs, Dave Lee, Red Greg, DJ Spinna, …).

Sur scène comme en studio, Jéroboam s’est imposé rapidement comme l’un des projets funk les plus excitants de ces dernières années. Entre énergie live explosive et compositions originales ciselées, le groupe parisien, signé sur des labels de référence tels que Space Grapes Records, Chuwanaga Records ou Favorite Recordings, délivre un disco-funk contemporain et un rare groove d’une redoutable efficacité, profondément ancrés dans l’héritage des grands groupes des années 70 et 80, tout en affichant une identité résolument moderne.

Précédemment bien connu sous le nom Echoes Of, le collectif s’est forgé une solide réputation entre Paris et Londres grâce à une activité scénique intense (résidence Funk & The City au New Morning et South London Soul Train Party au Bussey Building) et s’est notamment illustré grâce à son spectacle en hommage à Prince (depuis 2019) et de nombreuses collaborations de haut niveau. Ils ont à ce titre accompagné Howard Johnson, Junior Giscombe et surtout Kyoto Jazz Massive pour lequel il tourne et enregistre avec Shuya Okino et Vanessa Freeman sous le nom d’Echoes Of A New Dawn Orchestra depuis 2022.

Depuis 2023, Jéroboam se concentre sur ses propres productions, enchaînant les maxis devenus très recherchés. « Freakshow » / « Mystic Beauty » (2022) et « Turn Down The Lights » / « Take Me To New York » (2023) se sont chacun écoulés à plus de 2 500 exemplaires, suivis de « Brexit Funk » / « Peckham Night » (2024), influencé par le brit-funk et sorti sur Chuwanaga Records, puis de « See The Light » / « In The Spirit et Night Away » / « Dive Into Darkness » (2025), marquant leur retour sur Space Grapes.

Mais les 11 musiciens de Jéroboam ont surtout sillonné les scènes ces trois dernières années, affinant leur son et affirmant une identité groove et crossover remarquable. Cette dynamique va trouver son apogée avec la sortie de leur premier album, prévu en juin 2026 chez Favorite Recordings, un moment clé pour l’un des groupes de funk moderne les plus excitants.

Jéroboam se révèle aujourd’hui comme l’une des formations les plus prometteuses et incontournables de la scène soul funk hexagonale et internationale.

Le jeudi 18 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 22 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T20:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260618-7714-jeroboam.html



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