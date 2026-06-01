Partir en livre, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Partir en livre 17 juin – 19 juillet Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T12:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-19T12:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

Du 17 juin au 19 juillet 2026, à l’occasion de la 12e édition de « Partir en Livre », le festival national du livre pour la jeunesse organisé par le Centre national du livre, la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie vous propose d’explorer l’univers fascinant de « nos petits et grands héros. »

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La bibliothèque vous propose d’explorer l’univers fascinant de « nos petits et grands héros » avec des livres, des jeux, des animations et des spectacles. #PartirEnLivre