Atelier broderie : prolonge la vie de ton vêtement ! Ressourcerie Le Plant B Paris
Atelier broderie : prolonge la vie de ton vêtement ! Ressourcerie Le Plant B Paris jeudi 9 juillet 2026.
Nous vous donnons rendez-vous avec Manon de Alobélise Créations pour un atelier broderie aussi fun que réconfortant.
L’idée ? Passer un vrai bon moment, aiguille en main, et broder des fleurs sur un bob de seconde main pour lui donner un nouveau look !
L’atelier sera animé par Manon de Alobélise Créations !
Photo non contractuelle.
Apporte le vêtement que tu souhaites réparer !
Si tu souhaites venir sans vêtement, c’est possible aussi : nous te proposerons de broder un bob de seconde main !
Photo non contractuelle.
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Un vêtement avec un petit trou, accroc ou déchirure ? Et si vous lui donniez un nouveau souffle en le réparant avec une broderie florale?
Le jeudi 09 juillet 2026
de 18h00 à 19h30
payant
1 place : 22 euros
Vous repartez avec votre création.
En dessous de 4 participants, l’atelier n’aura pas lieu.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T18:00:00+02:00_2026-07-09T19:30:00+02:00
Ressourcerie Le Plant B 5, boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org
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