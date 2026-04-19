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Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris Mémorial de la Shoah Paris

Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris Mémorial de la Shoah Paris

Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris Mémorial de la Shoah Paris mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif : 6€</p>

Durée : 1h30

Lieu de rendez-vous : accueil du Mémorial de la Shoah.

Réserver

Le parcours débute par une présentation du Mur des Noms au Mémorial de la Shoah avant de partir sur les traces de la vie juive dans le cœur historique de Paris, le Marais. En découvrant synagogues, plaques commémoratives et commerces traditionnels, du Moyen-Âge à nos jours, le groupe suit les évolutions du quartier juif, le Pletzl.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 15h00 à 18h00
payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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