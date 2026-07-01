Venez jouer au Mölkky RDV sur le Champ de Mars, allée Pierre Loti, à côté du manège Paris

mercredi 8 juillet 2026 · RDV sur le Champ de Mars, allée Pierre Loti, à côté du manège · Paris

Informations pratiques

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Venez découvrir ou redécouvrir le Mölkky, un jeu d’adresse venu de

Finlande qui allie stratégie, précision et convivialité. Facile à prendre en

main et accessible à tous les âges, il promet des parties animées et de

nombreux moments de partage. Que vous soyez débutant ou joueur confirmé,

rejoignez-nous pour relever le défi dans la bonne humeur !

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Envie de passer un bon moment en plein air ? (pour les petits ET les grands !!)

Le mercredi 08 juillet 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Par mail : maison.asso.07@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-08T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00

RDV sur le Champ de Mars, allée Pierre Loti, à côté du manège allée Pierre Loti 75007 Paris



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