Atelier mosaique Centre Sportif Jules Noel Paris
Atelier mosaique Centre Sportif Jules Noel Paris mercredi 8 juillet 2026.
Cet atelier vous invite à découvrir la mosaique à travers des créations originales, tout en apprenant les techniques de base dans une ambiance créative et conviviale.
Découvrez l’art de la mosaique dans un atelier créatif et accessible à tous.
Le mercredi 22 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le lundi 20 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le mercredi 08 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-22T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T16:00:00+02:00;2026-07-20T14:30:00+02:00_2026-07-20T16:00:00+02:00;2026-07-22T14:30:00+02:00_2026-07-22T16:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr
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