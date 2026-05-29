Atelier mosaique Centre Sportif Jules Noel Paris

Cet atelier vous invite à découvrir la mosaique à travers des créations originales, tout en apprenant les techniques de base dans une ambiance créative et conviviale.

Découvrez l’art de la mosaique dans un atelier créatif et accessible à tous.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le lundi 20 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le mercredi 08 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-22T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T16:00:00+02:00;2026-07-20T14:30:00+02:00_2026-07-20T16:00:00+02:00;2026-07-22T14:30:00+02:00_2026-07-22T16:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



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