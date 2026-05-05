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Plateau Culture Rapide, Place Fréhel 75020, Paris

Plateau Culture Rapide, Place Fréhel 75020, Paris

Plateau Culture Rapide, Place Fréhel 75020, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place Fréhel 75020

Adresse : 103 rue julien lacroix 75020

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 150

Plateau Culture Rapide Dimanche 21 juin, 11h30, 14h30 Place Fréhel 75020 Paris

150

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Plateau musical avec Damien Vandersande (Dop), des invités surprises et des performance poétiques .

Place Fréhel 75020 103 rue julien lacroix 75020 Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France +33614012756 http://www.culturerapide.com https://www.instagram.com/grandpoetryslam?igsh=MXZyZnhvcmoxM3piMA%3D%3D&utm_source=qr culture rapide est un lieu dédié aux arts oratoires métro belleville
Fête de la musique 2026

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