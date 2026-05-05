Plateau Culture Rapide, Place Fréhel 75020, Paris
Plateau Culture Rapide, Place Fréhel 75020, Paris dimanche 21 juin 2026.
Plateau Culture Rapide Dimanche 21 juin, 11h30, 14h30 Place Fréhel 75020 Paris
150
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Plateau musical avec Damien Vandersande (Dop), des invités surprises et des performance poétiques .
Place Fréhel 75020 103 rue julien lacroix 75020 Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France +33614012756 http://www.culturerapide.com https://www.instagram.com/grandpoetryslam?igsh=MXZyZnhvcmoxM3piMA%3D%3D&utm_source=qr culture rapide est un lieu dédié aux arts oratoires métro belleville
Fête de la musique 2026
©slamproductions
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