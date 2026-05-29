Kiosques en fête Square Parc Brassens Square Parc Brassens Paris
Kiosques en fête Square Parc Brassens Square Parc Brassens Paris dimanche 7 juin 2026.
Samedi 20 juin 2026 de 14h à 16h
Square Parc Brassens
2 place Jacques Marette 75015 Paris
Ensemble saxophone, ensemble, atelier jazz
Les élèves et les professeurs de l’Académie Inter Musicale de Paris vous proposent plusieurs ensembles et ateliers dans le cadre de Kiosques en fête.
Le dimanche 07 juin 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00
Square Parc Brassens 2, place Jacques Marette 75015 Paris
https://www.aimparis.fr/index.php +33145650102 musicale@aimparis.fr
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