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Kiosques en fête Square Parc Brassens Square Parc Brassens Paris

Kiosques en fête Square Parc Brassens Square Parc Brassens Paris

Kiosques en fête Square Parc Brassens Square Parc Brassens Paris dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Square Parc Brassens

Adresse : 2, place Jacques Marette

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Samedi 20 juin 2026 de 14h à 16h

Square Parc Brassens

2 place Jacques Marette 75015 Paris

Ensemble saxophone, ensemble, atelier jazz

Les élèves et les professeurs de l’Académie Inter Musicale de Paris vous proposent plusieurs ensembles et ateliers dans le cadre de Kiosques en fête.
Le dimanche 07 juin 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Square Parc Brassens 2, place Jacques Marette  75015 Paris
https://www.aimparis.fr/index.php +33145650102 musicale@aimparis.fr


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