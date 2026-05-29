Kiosques en fête Square Parc Brassens Square Parc Brassens Paris

Samedi 20 juin 2026 de 14h à 16h

Square Parc Brassens

2 place Jacques Marette 75015 Paris

Ensemble saxophone, ensemble, atelier jazz

Les élèves et les professeurs de l’Académie Inter Musicale de Paris vous proposent plusieurs ensembles et ateliers dans le cadre de Kiosques en fête.

Le dimanche 07 juin 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Square Parc Brassens 2, place Jacques Marette 75015 Paris

https://www.aimparis.fr/index.php +33145650102 musicale@aimparis.fr



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