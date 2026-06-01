Wine, Food and Music, Les caves de Reuilly, Paris

Wine, Food and Music Dimanche 21 juin, 11h00 Les caves de Reuilly Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Un programme musical varié vous attend avec un concert jazz/soul aux sonorités chaleureuses et envoûtantes, porté par des rythmes élégants et une ambiance conviviale. Tout au long de la journée, un DJ set disco house viendra prolonger l’expérience avec des titres entraînants et festifs, mêlant grooves disco et énergie house pour faire vibrer le public du début à la fin.

Les caves de Reuilly 11 boulevard de Reuilly Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France

Un programme musical varié vous attend avec un concert jazz/soul aux sonorités chaleureuses et envoûtantes, porté par des rythmes élégants et une ambiance conviviale. Tout au long de la journée, un à…

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