PAAFclash2.0, 5 rue Jean Poulmarch, 75010 Paris, Paris

PAAFclash2.0 21 et 22 juin 5 rue Jean Poulmarch, 75010 Paris Paris

places limitées a 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T01:00:00+02:00

Nous organisons un concert de musique électronique, une soirée rythmée et immersive dédiée au son et à l’énergie du live.

5 rue Jean Poulmarch, 75010 Paris 5 rue Jean Poulmarch, 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France Place urbaine Aucune, Rue.

Nous organisons un concert de musique électronique, une soirée rythmée et immersive dédiée au son et à l’énergie du live.

© Illustration : Maguelone du Fou