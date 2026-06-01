PAAFclash2.0, 5 rue Jean Poulmarch, 75010 Paris, Paris
PAAFclash2.0, 5 rue Jean Poulmarch, 75010 Paris, Paris dimanche 21 juin 2026.
PAAFclash2.0 21 et 22 juin 5 rue Jean Poulmarch, 75010 Paris Paris
places limitées a 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T01:00:00+02:00
Nous organisons un concert de musique électronique, une soirée rythmée et immersive dédiée au son et à l’énergie du live.
5 rue Jean Poulmarch, 75010 Paris 5 rue Jean Poulmarch, 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France Place urbaine Aucune, Rue.
Nous organisons un concert de musique électronique, une soirée rythmée et immersive dédiée au son et à l’énergie du live.
© Illustration : Maguelone du Fou
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