Food & Musique au Le Bistro De Longchamp, Le Bistro De Longchamp Paris, Paris

Food & Musique au Le Bistro De Longchamp Dimanche 21 juin, 09h00 Le Bistro De Longchamp Paris Paris

50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Food et musique de 9:00 à 20:00

Le Bistro De Longchamp Paris 40 Rue de longchamp 75116 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France https://www.instagram.com/lebistrodelongchamp?igsh=Zjd0anh2bWRkdXJ4&utm_source=qr Bistro de spécialités portugaises Métro

ligne 6 :Boissière ligne 6/9 :Trocadéro ligne 9 :Iéna

Food et musique de 9:00 à 20:00

©Nox