Food & Musique au Le Bistro De Longchamp, Le Bistro De Longchamp Paris, Paris
Food & Musique au Le Bistro De Longchamp, Le Bistro De Longchamp Paris, Paris dimanche 21 juin 2026.
Food & Musique au Le Bistro De Longchamp Dimanche 21 juin, 09h00 Le Bistro De Longchamp Paris Paris
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
Food et musique de 9:00 à 20:00
Le Bistro De Longchamp Paris 40 Rue de longchamp 75116 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France https://www.instagram.com/lebistrodelongchamp?igsh=Zjd0anh2bWRkdXJ4&utm_source=qr Bistro de spécialités portugaises Métro
ligne 6 :Boissière ligne 6/9 :Trocadéro ligne 9 :Iéna
Food et musique de 9:00 à 20:00
©Nox
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