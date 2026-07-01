Visite guidée du Jardin de Bonne avec les jardinières, Jardin de Bonne, Paris

Informations pratiques

Visite guidée du Jardin de Bonne avec les jardinières Mercredi 8 juillet, 18h00 Jardin de Bonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:00:00+02:00

Depuis 2017, des habitantes et des habitants du 2e arrondissement ont créé et font vivre un tout petit jardin partagé situé dans le quartier Montorgueil. S’appuyant sur la récupération et le don dans les deux sens, le Jardin de Bonne est un lieu de vie apprécié de tous les passants.

Jardin de Bonne 5 rue Léopold Bellan 75002 Paris Paris 75002 Quartier du Mail Paris Île-de-France

Venez visiter le Jardin de Bonne, le plus petit jardin partagé de Paris jardin partagé