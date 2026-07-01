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Visite guidée du Jardin de Bonne avec les jardinières, Jardin de Bonne, Paris

mercredi 8 juillet 2026 · Jardin de Bonne · Paris

Visite guidée du Jardin de Bonne avec les jardinières, Jardin de Bonne, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Jardin de Bonne
Adresse
5 rue Léopold Bellan 75002 Paris
Ville
75002 Paris
Département
Paris

Visite guidée du Jardin de Bonne avec les jardinières Mercredi 8 juillet, 18h00 Jardin de Bonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:00:00+02:00

Depuis 2017, des habitantes et des habitants du 2e arrondissement ont créé et font vivre un tout petit jardin partagé situé dans le quartier Montorgueil. S’appuyant sur la récupération et le don dans les deux sens, le Jardin de Bonne est un lieu de vie apprécié de tous les passants.

Jardin de Bonne 5 rue Léopold Bellan 75002 Paris Paris 75002 Quartier du Mail Paris Île-de-France
Venez visiter le Jardin de Bonne, le plus petit jardin partagé de Paris jardin partagé

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