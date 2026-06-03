Grande journée musicale à l’église de la Madeleine église de la Madeleine Paris
Grande journée musicale à l’église de la Madeleine église de la Madeleine Paris mercredi 8 juillet 2026.
Mercredi 8 Juillet
Grande journée musicale à l’église de la Madeleine
Place de la Madeleine, 75008 Paris
Entrée Libre – Gratuite
10h45 : Concert Chorale
chorale exceptionnelle de 100 jeunes chanteurs présente un programme passionnant et varié de chansons sacrées et spirituelles.
16h : Concert Orchestre
60 jeunes instrumentistes : œuvres de Haendel, Bach et Bizet, entre autres…
Par :
Les Oregon Ambassadors of MusicDepuis près de 30 ans, des élèves musiciens issus de lycées de tout l’Oregon (États-Unis) voyagent ensemble pour donner des concerts devant des publics à travers toute l’Europe. Les élèves se réunissent pour quatre jours de répétitions intensives, sous la direction de certains des meilleurs chefs d’orchestre du Nord-Ouest. Le résultat est une illustration remarquable de la puissance que peut avoir la musique lorsqu’elle est interprétée par de jeunes artistes déterminés à changer le monde. La tournée de cette année est la plus importante jamais organisée, avec plus de 500 élèves musiciens.
Chorale exceptionnelle de 100 jeunes chanteurs présente un programme passionnant et varié de chansons sacrées et spirituelles.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 16h00 à 17h00
Le mercredi 08 juillet 2026
de 10h45 à 11h45
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:45:00+02:00_2026-07-08T11:45:00+02:00;2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00
église de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1990854283755?aff=oddtdtcreator
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