Grande journée musicale à l’église de la Madeleine église de la Madeleine Paris

Mercredi 8 Juillet

Grande journée musicale à l’église de la Madeleine

Place de la Madeleine, 75008 Paris

Entrée Libre – Gratuite

10h45 : Concert Chorale

chorale exceptionnelle de 100 jeunes chanteurs présente un programme passionnant et varié de chansons sacrées et spirituelles.

16h : Concert Orchestre

60 jeunes instrumentistes : œuvres de Haendel, Bach et Bizet, entre autres…

Par :

Les Oregon Ambassadors of MusicDepuis près de 30 ans, des élèves musiciens issus de lycées de tout l’Oregon (États-Unis) voyagent ensemble pour donner des concerts devant des publics à travers toute l’Europe. Les élèves se réunissent pour quatre jours de répétitions intensives, sous la direction de certains des meilleurs chefs d’orchestre du Nord-Ouest. Le résultat est une illustration remarquable de la puissance que peut avoir la musique lorsqu’elle est interprétée par de jeunes artistes déterminés à changer le monde. La tournée de cette année est la plus importante jamais organisée, avec plus de 500 élèves musiciens.

Chorale exceptionnelle de 100 jeunes chanteurs présente un programme passionnant et varié de chansons sacrées et spirituelles.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 16h00 à 17h00

Le mercredi 08 juillet 2026

de 10h45 à 11h45

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:45:00+02:00_2026-07-08T11:45:00+02:00;2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00

église de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1990854283755?aff=oddtdtcreator



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