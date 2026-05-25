LECTURE – « Le Roman de Monsieur de Molière », Mikhaïl Boulgakov Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

Une vie romanesque où vous rencontrerez sa famille, sa troupe, ses amis et ennemis… une plongée dans le XVIIième siècle et dans l’intimité de l’auteur francophone le plus joué au monde.

Lorsqu’un auteur comme Mikhaïl Boulgakov s’empare de la vie de Molière, il nous livre le récit d’un homme que rien ne destinait à cette vie illustre sur les planches.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 16h00 à 17h05

gratuit

Entrée Libre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T20:05:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T17:05:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/le-roman-de-monsieur-de-moliere/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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