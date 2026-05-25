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LECTURE – « Le Roman de Monsieur de Molière », Mikhaïl Boulgakov Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

LECTURE – « Le Roman de Monsieur de Molière », Mikhaïl Boulgakov Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

LECTURE – « Le Roman de Monsieur de Molière », Mikhaïl Boulgakov Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare

Adresse : Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif : <p>Entrée Libre</p>

Une vie romanesque où vous rencontrerez sa famille, sa troupe, ses amis et ennemis… une plongée dans le XVIIième siècle et dans l’intimité de l’auteur francophone le plus joué au monde.

Lorsqu’un auteur comme Mikhaïl Boulgakov s’empare de la vie de Molière, il nous livre le récit d’un homme que rien ne destinait à cette vie illustre sur les planches.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 16h00 à 17h05
gratuit

Entrée Libre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T20:05:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T17:05:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne  75016 Paris
https://letheatredeverdure.com/spectacle/le-roman-de-monsieur-de-moliere/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/


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