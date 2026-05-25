LECTURE – « Le Roman de Monsieur de Molière », Mikhaïl Boulgakov Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris
LECTURE – « Le Roman de Monsieur de Molière », Mikhaïl Boulgakov Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris mercredi 8 juillet 2026.
Une vie romanesque où vous rencontrerez sa famille, sa troupe, ses amis et ennemis… une plongée dans le XVIIième siècle et dans l’intimité de l’auteur francophone le plus joué au monde.
Lorsqu’un auteur comme Mikhaïl Boulgakov s’empare de la vie de Molière, il nous livre le récit d’un homme que rien ne destinait à cette vie illustre sur les planches.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 16h00 à 17h05
gratuit
Entrée Libre
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T20:05:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T17:05:00+02:00
Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris
https://letheatredeverdure.com/spectacle/le-roman-de-monsieur-de-moliere/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/
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