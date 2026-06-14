Jeux vidéo Médiathèque Françoise Sagan Paris
Jeux vidéo Médiathèque Françoise Sagan Paris mercredi 8 juillet 2026.
Venez découvrir et tester une sélection de jeux vidéo sur consoles playstation, switch ou sur tablettes, seul.e.s, entre amis ou en famille.
À vos manettes ! Venez jouer avec d’autres participants à la médiathèque !
Le mercredi 26 août 2026
de 15h30 à 17h30
Le mercredi 19 août 2026
de 15h30 à 17h30
Le mercredi 22 juillet 2026
de 15h30 à 17h30
Le mercredi 15 juillet 2026
de 15h30 à 17h30
Le mercredi 08 juillet 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T18:30:00+02:00
fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T15:30:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-07-15T15:30:00+02:00_2026-07-15T17:30:00+02:00;2026-07-22T15:30:00+02:00_2026-07-22T17:30:00+02:00;2026-08-19T15:30:00+02:00_2026-08-19T17:30:00+02:00;2026-08-26T15:30:00+02:00_2026-08-26T17:30:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
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