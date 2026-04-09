Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bibliothèques hors les Murs au Jardin des Plantes Jardin des Plantes PARIS

Bibliothèques hors les Murs au Jardin des Plantes Jardin des Plantes PARIS

Bibliothèques hors les Murs au Jardin des Plantes Jardin des Plantes PARIS mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Jardin des Plantes

Adresse : 2 rue Buffon

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Du 8 juillet au 26 août, retrouvez-nous tous les mercredis de 11h à 13h, derrière les serres.

L’évènement sera annulé en cas de fortes chaleurs ou d’intempéries.

Cet été, la bibliothèque Buffon et la bibliothèque du Muséum National d’Histoire Naturelle vous proposent lectures, jeux et coloriages au Jardin des Plantes !
Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :
mercredi
de 11h00 à 13h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T14:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T13:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T13:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T13:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T13:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T13:00:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T13:00:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T13:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T13:00:00+02:00

Jardin des Plantes 2 rue Buffon  75005 PARIS
+33155432525 bibliotheque.buffon@paris.fr


Afficher la carte du lieu Jardin des Plantes et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)