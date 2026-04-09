Bibliothèques hors les Murs au Jardin des Plantes Jardin des Plantes PARIS

Du 8 juillet au 26 août, retrouvez-nous tous les mercredis de 11h à 13h, derrière les serres.

L’évènement sera annulé en cas de fortes chaleurs ou d’intempéries.

Cet été, la bibliothèque Buffon et la bibliothèque du Muséum National d’Histoire Naturelle vous proposent lectures, jeux et coloriages au Jardin des Plantes !

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :

mercredi

de 11h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T13:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T13:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T13:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T13:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T13:00:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T13:00:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T13:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T13:00:00+02:00

Jardin des Plantes 2 rue Buffon 75005 PARIS

+33155432525 bibliotheque.buffon@paris.fr



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