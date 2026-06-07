Le jardin n’est pas innocent Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Paris
Le jardin n’est pas innocent Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Paris mercredi 8 juillet 2026.
Comment les idées coloniales sur la terre et la nature perdurent-elles aujourd’hui ? Françoise Vergès, universitaire, militante et écrivaine, et Asli Seven, conservatrice, écrivaine et chercheuse, participent à une discussion. En prenant comme point de départ le Jardin d’Agronomie Tropicale (Pavillon Indochine) et son histoire, elles examinent comment la recherche préserve les systèmes de connaissances coloniaux et s’intéressent aux tactiques des mouvements de résistance contemporains contre l’extractivisme comme contrepoint.
Avant la discussion, les visiteurs découvrent l’installation photographique du Bakudapan Food Study Group.
Programme
18h : visite guidée de l’exposition Re-plating Mooi Indie
19h : projection du film Miasma, Plants, Export Paintings (28 min., 2017) de Bo Wang
19h30 : discussion entre Asli Seven et Françoise Vergès, modérée par Anna Harsanyi
20h45 : cocktail
Dans le cadre de l’exposition The Plantation Plot, l’événement Le jardin n’est pas innocent propose une discussion avec Françoise Vergès et Asli Seven, une projection de films, ainsi qu’une installation photographique du Bakudapan Food Study Group.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T18:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00
Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle 75012 Paris
https://kadist.org/program/le-jardin-nest-pas-innocent/ +33142518349 communication@kadist.org
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