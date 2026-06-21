Session de Danse libre au Théâtre de la Reine Blanche – 8 juillet 2026 de 18h à 20h Théâtre de La Reine Blanche Paris mercredi 8 juillet 2026.

SESSION DIRIGÉE PAR CLIO VAN DE WALLE

DANSER LIBRE?

La danse libre est à mon sens une des pratiques les plus saines, joyeuses et inclusives qui soient.

Elle libère le corps, suscite la créativité sans convoquer le mental, éveille l’âme et anime l’esprit.

La danse libre vous permettra de vous exprimer corporellement et émotionnellement sans aucune attente de résultat ni jugement extérieur.

Fatiguée des cours classifiés-genrés-normés, je souhaite accueillir des gens de tout âge à partir de 16 ans. Quelle que soit votre condition physique, ou votre » niveau », votre métier ou votre degré de sociabilité, je vous invite à célébrer la joie pure et simple d’accueillir le mouvement dans votre vie.

Que vous soyez danseur.se.s professionel.le.s, amateur.ices ou novices, en fauteuil roulant ou en béquilles, vous êtes les bienvenu.e.s!

DÉROULÉ DE LA SESSION

Le premier quart d’heure est dédié à la relaxation, connexion à l’espace, immersion sonore et écoute active.

Une playlist aux rythmes évolutifs et faite sur mesure vous permet de vous laisser aller et de vous exprimer dans une atmosphère bienveillante pendant environ 1h15.

La séance est guidée de manières très discrète, vous pouvez choisir de suivre cette guidance…ou non!

L’important est que vous puissiez vous sentir en immersion totale avec vos sensations et vos émotions dans un espace ouvert et sécurisant.

Les seules règles : respecter l’espace corporel de chacun.e, ne pas parler pendant la danse, filmer ou prendre des photos et enfin de ne pas shazamer les musiques pendant le cours, je me ferai un plaisir de vous informer sur la playlist après la danse!

Le dernier quart d’heure sera réservé à un temps de parole où nous pourrons échanger sur nos impressions pendant la danse.

Matériel: prévoir eau + tenue confortable.

Nous dansons pieds nus ou en chaussettes

CLIO VAN DE WALLE

Metteuse en scène, comédienne, professeure de théâtre et autrice, je dirige des sessions de danse libre en France et en Grèce dans des théâtres, à la plage , en forêt ou sur des parkings!

Danse libre guidée par Clio Van de Walle.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

payant

Tarif unique 25 euros, pas de remboursement en cas d’annulation de votre part

Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 107 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T18:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00

Théâtre de La Reine Blanche 2 bis passage ruelle 75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-indigo/evenements/danse-libre-paris-8-juillet-2026-au-theatre-de-la-reine-blanche lacompagnieindigo@yahoo.fr



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