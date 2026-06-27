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« La musique pour habiter la ville » / Musique et médiation Aires 10 Paris

« La musique pour habiter la ville » / Musique et médiation Aires 10 Paris

« La musique pour habiter la ville » / Musique et médiation Aires 10 Paris mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Aires 10

Adresse : Place du Buisson Saint Louis

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Jouer la lumière / La musique pour habiter la Ville musique et médiation

Découverte et présentation des instruments, temps d’échanges spontanés avec les artistes, et temps d’écoute musicale d’extraits des Variations Goldberg de JS Bach.

Ensemble Les Illuminations:

Aurélie Allexandre d’Albronn violoncelle et direction artistique

Iris Scialom violon

Lou Chang alto

En partenariat avec Aires 10 et la Ville de Paris

Jouer la lumière:
Rencontre musicale autour des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach par l’Ensemble Les Illuminations en trio à cordes.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00

Aires 10 Place du Buisson Saint Louis  75010 Paris


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