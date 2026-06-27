« La musique pour habiter la ville » / Musique et médiation Aires 10 Paris
« La musique pour habiter la ville » / Musique et médiation Aires 10 Paris mercredi 8 juillet 2026.
Jouer la lumière / La musique pour habiter la Ville – musique et médiation
Découverte et présentation des instruments, temps d’échanges spontanés avec les artistes, et temps d’écoute musicale d’extraits des Variations Goldberg de JS Bach.
Ensemble Les Illuminations:
Aurélie Allexandre d’Albronn violoncelle et direction artistique
Iris Scialom violon
Lou Chang alto
En partenariat avec Aires 10 et la Ville de Paris
Jouer la lumière:
Rencontre musicale autour des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach par l’Ensemble Les Illuminations en trio à cordes.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00
Aires 10 Place du Buisson Saint Louis 75010 Paris
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