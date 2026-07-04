Afterwork des jeunes élus d’Ile-de-France Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
mercredi 8 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Proposé par l’AJEF (Association des jeunes Elus de France), l’événement est ouvert à tous !
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Le rendez-vous convivial des jeunes élus d’Ile-de-France !
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T21:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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