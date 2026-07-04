Afterwork des jeunes élus d’Ile-de-France Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

mercredi 8 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement · PARIS

Informations pratiques

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Proposé par l’AJEF (Association des jeunes Elus de France), l’événement est ouvert à tous !

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Le rendez-vous convivial des jeunes élus d’Ile-de-France !

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T21:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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