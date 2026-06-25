Baignade estivale dans la Seine : bras Marie Baignade Bras Marie Paris

Ce qu’il faut savoir L’accès au site de baignade est gratuit. La sortie de l’eau s’effectue 30 minutes avant la fermeture du site.

Pour savoir si la baignade est ouverte ou fermée, consultez notre carte.

Pour accéder à la zone de baignade, il est essentiel de savoir nager et de mesurer 1,20 m minimum. Le port d’une bouée est obligatoire, celle-ci

est prêtée et est à rendre en bon état. Une mise à l’eau supervisée par les

personnels de sauvetage et de surveillance permet de vérifier ces deux

conditions. Trois surveillants de baignade minimum sont présents. Tout mineur

de moins de 14 ans doit être accompagné par un adulte. Le site peut accueillir 150 personnes maximum.

Il n’y a pas de cabines individuelles pour se changer, mais des casiers sécurisés sont mis à disposition pour y

laisser ses affaires. Il est donc recommandé de venir directement en tenue de

baignade. Sont également mis à disposition des douches – obligatoires avant d’aller se baigner –, un accès à des toilettes, un poste de secours ainsi

que des espaces pour s’asseoir et profiter du soleil.

Le site du bras Marie (Paris Centre) est ouvert tous les jours, tant que les conditions de sécurité sont réunies : courant modéré, qualité de l’eau analysée quotidiennement par la Ville et météo clémente. En cas de fermeture exceptionnelle des sites, les visiteurs et les visiteuses sont informés en se rendant directement sur place ou sur la page dédiée du site internet de la Ville de Paris.

N’oubliez pas de vous munir d’un jeton ou d’une pièce d’un euro si vous souhaitez utiliser un casier.

Règlement intérieur de la baignade du bras Marie à consulter ici (à venir)

Baignade en Seine : toutes les questions que vous vous posez Actualité

Du 4 juillet au 30 août 2026, on se baigne dans la Seine ! Au bras Marie, entre le pont Louis-Philippe et le pont Marie face à l’île Saint-Louis, on profite de la proximité immédiate avec Paris Plages et de ses animations.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 08h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T11:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T08:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-05T08:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-06T08:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T08:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T08:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T08:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T08:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T08:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-12T08:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-13T08:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-14T08:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T08:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T08:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T08:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T08:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-19T08:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-20T08:00:00+02:00_2026-07-20T18:00:00+02:00;2026-07-21T08:00:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-22T08:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T08:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T08:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T08:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-26T08:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-27T08:00:00+02:00_2026-07-27T18:00:00+02:00;2026-07-28T08:00:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00;2026-07-29T08:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T08:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T08:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T08:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-02T08:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-08-03T08:00:00+02:00_2026-08-03T18:00:00+02:00;2026-08-04T08:00:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00;2026-08-05T08:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00;2026-08-06T08:00:00+02:00_2026-08-06T18:00:00+02:00;2026-08-07T08:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-08T08:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-09T08:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00;2026-08-10T08:00:00+02:00_2026-08-10T18:00:00+02:00;2026-08-11T08:00:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-12T08:00:00+02:00_2026-08-12T18:00:00+02:00;2026-08-13T08:00:00+02:00_2026-08-13T18:00:00+02:00;2026-08-14T08:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00;2026-08-15T08:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00;2026-08-16T08:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00;2026-08-17T08:00:00+02:00_2026-08-17T18:00:00+02:00;2026-08-18T08:00:00+02:00_2026-08-18T18:00:00+02:00;2026-08-19T08:00:00+02:00_2026-08-19T18:00:00+02:00;2026-08-20T08:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T08:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-22T08:00:00+02:00_2026-08-22T18:00:00+02:00;2026-08-23T08:00:00+02:00_2026-08-23T18:00:00+02:00;2026-08-24T08:00:00+02:00_2026-08-24T18:00:00+02:00;2026-08-25T08:00:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00;2026-08-26T08:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T08:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00;2026-08-28T08:00:00+02:00_2026-08-28T18:00:00+02:00;2026-08-29T08:00:00+02:00_2026-08-29T18:00:00+02:00;2026-08-30T08:00:00+02:00_2026-08-30T18:00:00+02:00

Baignade Bras Marie quai de l’hôtel de ville 75004 Paris



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