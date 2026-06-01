Cortège festif Raconte-moi ton mariage, Institut du monde arabe, Paris

Cortège festif Raconte-moi ton mariage Samedi 4 juillet, 10h30 Institut du monde arabe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Raconte-moi ton mariage

Cortège festif

Un projet initié par l’Institut du monde arabe, en collaboration avec le Grand Palais

En écho à l’exposition “Mariages. Algérie-Maroc-Tunisie”, à l’Institut du monde arabe du 29/09/2026 au 31/01/2027

Orchestrée par l’artiste Mohamed Bourouissa, cette performance associe comédiens, chorégraphes et musiciens et se propose de transformer des récits de mariages recueillis préalablement auprès de personnes issues de l’immigration maghrébine, habitant des villes emblématiques de la périphérie parisienne (Gennevilliers, Saint-Ouen, Pantin, Saint-Denis…), en matière vivante de la procession.

Coup d’envoi de Raconte-moi ton mariage : des cortèges de voitures transformées en « monstres-plantes », ornées de décorations florales spectaculaires partent au même moment de ces villes pour rallier le centre de Paris.

Les cortèges convergent vers l’Institut du monde arabe (IMA), formant une parade hybride entre traditions du Maghreb et imaginaire. Leur arrivée à l’IMA marque le coup d’envoi d’une cérémonie du henné géante, puis ils se dirigent vers le Grand Palais. Dans ces lieux, deux écrans géants retransmettent en direct les différents cortèges, faisant dialoguer centre et territoires périphériques.

Les véhicules y défileront au son de musiques traditionnelles et électroniques, en préambule à une fête à la fois grandiose et conviviale avec musiciens, danse et jeux de lumière.

De grandes tablées accueilleront un festin collectif, un couscous géant, autour duquel des couples de mariés interprétés par des comédiens partageront les histoires de mariage. Mêlant repas, musique et transmission de récits, la fête abolira ainsi les frontières entre fiction et réel, spectacle et mémoire collective, pour se poursuivre jusqu’au cœur de la nuit par un concert au Grand Palais.

Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France +33140513838 http://www.imarabe.org Le musée de l’IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu’à nos jours. La muséographie privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement mis en regard : Archéologies antique et médiévale – Art et artisanat – Ethnographie – Création contemporaine

Ce parcours sur quatre niveaux du bâtiment, du 7e au 4e étage, s’articule autour de cinq thématiques : La naissance d’une identité, Des dieux à Dieu, Déambuler dans une ville arabe, Les expressions de la beauté, Le corps, soi et l’autre. Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine. Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89. Vélib’ : Stations n° 5020, n°5019, n°502. Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris.

Raconte-moi ton mariage

© Mohamed Bourouissa