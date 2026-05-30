Yallä Yallä Festival – 4&5 juillet 2026 La Bellevilloise Paris

Les 04 & 05 juillet 2026, pour la deuxième fois, YALLÄ s’associe à 109 WITH H pour organiser un événement hors les murs : le YALLÄ YALLÄ FEST.

Un festival pluridisciplinaire qui met à l’honneur la mode circulaire et la seconde main ainsi que la musique, l’art et la culture.

Un festival offrant une expérience immersive mêlant mode, art et musique, avec une programmation pensée pour mettre en lumière de nouvelles façons de consommer et de créer.

+ de 50 exposants

+ de 30 artistes

+ de 15 activités & ateliers

+ food & drinks & terrasse

Deux jours de création, d’échanges et d’inspiration.

Deux jours pour se retrouver, créer et kiffer !

Lineup

Samedi 4 juillet

MAYVIS WILLIAM – SATINE – HINA – DACEY – BLACKMOON – MALTER – DANI BUMBA – STENCIA + WORDSOFAZIA – LPEE

DJ SETS : AMUSEZ-VOUS – PYGMENT RECORDS

Dimanche 5 juillet

KHEIREDDINE – KAZIMIR – JUDEELICIOUS – AYELYA – PRINCESSE – BEIRUT LOVE AFFAIR

DJ SETS : AMUSEZ-VOUS – PYGMENT RECORDS

Fort du succès de sa première édition, le Yallä Yallä Festival s’apprête à investir La Bellevilloise les 4 et 5 juillet 2026 pour une deuxième édition encore plus ambitieuse.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

dimanche

de 10h00 à 20h00

samedi

de 10h00 à 23h00

payant

À partir de 7,99 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21, rue Boyer 75020 Paris

https://www.labellevilloise.com/evenement/yalla-yalla-festival/



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