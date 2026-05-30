Yallä Yallä Festival – 4&5 juillet 2026 La Bellevilloise Paris
Yallä Yallä Festival – 4&5 juillet 2026 La Bellevilloise Paris samedi 4 juillet 2026.
Les 04 & 05 juillet 2026, pour la deuxième fois, YALLÄ s’associe à 109 WITH H pour organiser un événement hors les murs : le YALLÄ YALLÄ FEST.
Un festival pluridisciplinaire qui met à l’honneur la mode circulaire et la seconde main ainsi que la musique, l’art et la culture.
Un festival offrant une expérience immersive mêlant mode, art et musique, avec une programmation pensée pour mettre en lumière de nouvelles façons de consommer et de créer.
+ de 50 exposants
+ de 30 artistes
+ de 15 activités & ateliers
+ food & drinks & terrasse
Deux jours de création, d’échanges et d’inspiration.
Deux jours pour se retrouver, créer et kiffer !
Lineup
Samedi 4 juillet
MAYVIS WILLIAM – SATINE – HINA – DACEY – BLACKMOON – MALTER – DANI BUMBA – STENCIA + WORDSOFAZIA – LPEE
DJ SETS : AMUSEZ-VOUS – PYGMENT RECORDS
Dimanche 5 juillet
KHEIREDDINE – KAZIMIR – JUDEELICIOUS – AYELYA – PRINCESSE – BEIRUT LOVE AFFAIR
DJ SETS : AMUSEZ-VOUS – PYGMENT RECORDS
Fort du succès de sa première édition, le Yallä Yallä Festival s’apprête à investir La Bellevilloise les 4 et 5 juillet 2026 pour une deuxième édition encore plus ambitieuse.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
dimanche
de 10h00 à 20h00
samedi
de 10h00 à 23h00
payant
À partir de 7,99 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21, rue Boyer 75020 Paris
https://www.labellevilloise.com/evenement/yalla-yalla-festival/
Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Shakespeare Love Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris 30 mai 2026
- Danse jazz 30 mai 2026
- Behind the mask (atelier ado 15-20 ans) Lafayette Anticipations Paris 30 mai 2026
- CONCERT MAA (Musique Actuelle Amplifiée) 30 mai 2026
- Lucile, jazz & chanson française « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 30 mai 2026