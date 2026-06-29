Baignade estivale – Léo Lagrange Baignade estivale – Léo Lagrange Paris

Infos ouverture / fermeture : Cliquez ici pour connaître les horaires d’ouverture et de fermeture en temps réel.

Créneaux centres de loisirs (Dasco) et public

· DASCO : Du lundi au vendredi de 10h à 12h

·

Ouverture public de 14h à 20h30

du lundi au vendredi, le samedi : de 9h00 à 20h30, le dimanche : de 9h00 à

17h30.

Activités terrestres pour les centres de loisir / dispositifs en journée :

· Badminton

· Laser Run

· Jeux pre sportif Tir à l’arc

· Trampoline

· Boxe

· Tir à l’arc

· Trampoline

· Boxe

· Laser Run

· Vélo

· Picklball

· Tennis de table

· Boccia

· Ultimate

Activités sportives et partenariats locaux

Des activités variées (badminton, tennis de table, roller et tennis) , en collaboration avec des associations locales, seront proposées chaque jour dans le gymnase.

Du lundi au vendredi :

de 12h00 à 14h00 et à partir de 17h00

Le samedi :

de 10h00 à 21h00

Le dimanche :

de10h00 à 18h00

Chaque année, la Ville de Paris propose tous les étés des baignades estivales dans plusieurs centres sportifs, dans le bassin de La Villette et dans le Canal Saint-Martin. Elles sont gratuites et ouvertes à toutes et tous. Découvrez la baignade Léo Lagrange.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

dimanche

de 14h00 à 18h00

dimanche

de 10h00 à 13h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T13:00:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T13:00:00+02:00;2026-07-05T14:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T13:00:00+02:00;2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T13:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T13:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T13:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T13:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T13:00:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T13:00:00+02:00;2026-07-12T14:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T13:00:00+02:00;2026-07-13T14:00:00+02:00_2026-07-13T21:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T13:00:00+02:00;2026-07-14T14:00:00+02:00_2026-07-14T21:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T13:00:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T21:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T13:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T21:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T13:00:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T13:00:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T21:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T13:00:00+02:00;2026-07-19T14:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T13:00:00+02:00;2026-07-20T14:00:00+02:00_2026-07-20T21:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T13:00:00+02:00;2026-07-21T14:00:00+02:00_2026-07-21T21:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T13:00:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T21:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T13:00:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T13:00:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T13:00:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T13:00:00+02:00;2026-07-26T14:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T13:00:00+02:00;2026-07-27T14:00:00+02:00_2026-07-27T21:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T13:00:00+02:00;2026-07-28T14:00:00+02:00_2026-07-28T21:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T13:00:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T21:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T13:00:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T21:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T13:00:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T13:00:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T21:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T13:00:00+02:00;2026-08-02T14:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-08-03T10:00:00+02:00_2026-08-03T13:00:00+02:00;2026-08-03T14:00:00+02:00_2026-08-03T21:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T13:00:00+02:00;2026-08-04T14:00:00+02:00_2026-08-04T21:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T13:00:00+02:00;2026-08-05T14:00:00+02:00_2026-08-05T21:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T13:00:00+02:00;2026-08-06T14:00:00+02:00_2026-08-06T21:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T13:00:00+02:00;2026-08-07T14:00:00+02:00_2026-08-07T21:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T13:00:00+02:00;2026-08-08T14:00:00+02:00_2026-08-08T21:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T13:00:00+02:00;2026-08-09T14:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00;2026-08-10T10:00:00+02:00_2026-08-10T13:00:00+02:00;2026-08-10T14:00:00+02:00_2026-08-10T21:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T13:00:00+02:00;2026-08-11T14:00:00+02:00_2026-08-11T21:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T13:00:00+02:00;2026-08-12T14:00:00+02:00_2026-08-12T21:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T13:00:00+02:00;2026-08-13T14:00:00+02:00_2026-08-13T21:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T13:00:00+02:00;2026-08-14T14:00:00+02:00_2026-08-14T21:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T13:00:00+02:00;2026-08-15T14:00:00+02:00_2026-08-15T21:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T13:00:00+02:00;2026-08-16T14:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00;2026-08-17T10:00:00+02:00_2026-08-17T13:00:00+02:00;2026-08-17T14:00:00+02:00_2026-08-17T21:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T13:00:00+02:00;2026-08-18T14:00:00+02:00_2026-08-18T21:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T13:00:00+02:00;2026-08-19T14:00:00+02:00_2026-08-19T21:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T13:00:00+02:00;2026-08-20T14:00:00+02:00_2026-08-20T21:00:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T13:00:00+02:00;2026-08-21T14:00:00+02:00_2026-08-21T21:00:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T13:00:00+02:00;2026-08-22T14:00:00+02:00_2026-08-22T21:00:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T13:00:00+02:00;2026-08-23T14:00:00+02:00_2026-08-23T18:00:00+02:00;2026-08-24T10:00:00+02:00_2026-08-24T13:00:00+02:00;2026-08-24T14:00:00+02:00_2026-08-24T21:00:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T13:00:00+02:00;2026-08-25T14:00:00+02:00_2026-08-25T21:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T13:00:00+02:00;2026-08-26T14:00:00+02:00_2026-08-26T21:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T13:00:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T21:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T13:00:00+02:00;2026-08-28T14:00:00+02:00_2026-08-28T21:00:00+02:00;2026-08-29T10:00:00+02:00_2026-08-29T13:00:00+02:00;2026-08-29T14:00:00+02:00_2026-08-29T21:00:00+02:00;2026-08-30T10:00:00+02:00_2026-08-30T13:00:00+02:00;2026-08-30T14:00:00+02:00_2026-08-30T18:00:00+02:00

Baignade estivale – Léo Lagrange 68 boulevard Poniatowski 75012 Paris

+33146283157



Afficher la carte du lieu Baignade estivale – Léo Lagrange et trouvez le meilleur itinéraire

