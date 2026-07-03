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Et si vous partiez au Groenland… sans quitter Paris ? Musée national de la Marine Paris

mercredi 8 juillet 2026 · Musée national de la Marine · Paris

Et si vous partiez au Groenland… sans quitter Paris ? Musée national de la Marine Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Musée national de la Marine
Adresse
17, place du Trocadéro et du 11 Novembre
Ville
75116 Paris
Département
Paris
Tarif
<p> ️ Tarif expérience immersive : 8 euros.</p><p> ️ Billet combiné musée + expérience immersive disponible.</p>

Une immersion au cœur du Groenland

En 1934, le jeune
ethnologue Paul-Émile Victor débarque sur la côte est du Groenland afin de
partager le quotidien des communautés inuites. Pendant plusieurs mois, il
découvre une civilisation fascinante, apprend leur mode de vie et parcourt des
milliers de kilomètres en traîneau et en bateau.

Cette aventure
humaine exceptionnelle prend aujourd’hui vie grâce à une installation immersive
qui plonge les visiteurs dans les paysages arctiques, les rencontres et les
émotions de l’explorateur. La narration s’appuie sur ses propres écrits et sa
voix, pour une expérience aussi sensible que spectaculaire.

Une expérience immersive pour toute la famille

Conçue dans une
boîte immersive autonome, l’installation associe projection à 360°, son
spatialisé et interactions visuelles afin d’offrir une immersion totale pendant
une dizaine de minutes.

Accessible aussi
bien aux passionnés d’exploration qu’aux familles et aux curieux, cette
expérience constitue une manière originale de découvrir l’univers de Paul-Émile
Victor et les paysages du Grand Nord.

Une sortie culturelle originale à Paris

Située au Palais de Chaillot, face à la tour Eiffel,
cette expérience immersive peut être découverte seule ou en complément de la
visite du Musée national de la Marine.

Une idée de sortie
idéale pendant les vacances d’été pour les amateurs de voyages, d’histoire,
d’exploration et de nouvelles expériences culturelles.

Cet été, embarquez pour une aventure hors du commun au Musée national de la Marine ! À partir du 8 juillet, découvrez Explorer le Groenland avec Paul-Émile Victor, une expérience immersive qui vous transporte au cœur des paysages grandioses du Groenland oriental, sur les traces du célèbre explorateur français. Grâce à une projection à 360°, un univers sonore immersif et un sol interactif, laissez-vous guider dans une expédition fascinante où histoire, exploration et nouvelles technologies se rencontrent.
Du mercredi 08 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 18h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h15 à 12h30
payant

️ Tarif expérience immersive : 8 euros.

️ Billet combiné musée + expérience immersive
disponible.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T14:15:00+02:00
fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T11:15:00+02:00_2026-07-08T12:30:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T11:15:00+02:00_2026-07-09T12:30:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T11:15:00+02:00_2026-07-10T12:30:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T11:15:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-12T11:15:00+02:00_2026-07-12T12:30:00+02:00;2026-07-12T14:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-13T11:15:00+02:00_2026-07-13T12:30:00+02:00;2026-07-13T14:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-14T11:15:00+02:00_2026-07-14T12:30:00+02:00;2026-07-14T14:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T11:15:00+02:00_2026-07-15T12:30:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T11:15:00+02:00_2026-07-16T12:30:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T11:15:00+02:00_2026-07-17T12:30:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T11:15:00+02:00_2026-07-18T12:30:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-19T11:15:00+02:00_2026-07-19T12:30:00+02:00;2026-07-19T14:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-20T11:15:00+02:00_2026-07-20T12:30:00+02:00;2026-07-20T14:00:00+02:00_2026-07-20T18:00:00+02:00;2026-07-21T11:15:00+02:00_2026-07-21T12:30:00+02:00;2026-07-21T14:00:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-22T11:15:00+02:00_2026-07-22T12:30:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T11:15:00+02:00_2026-07-23T12:30:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T11:15:00+02:00_2026-07-24T12:30:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T11:15:00+02:00_2026-07-25T12:30:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-26T11:15:00+02:00_2026-07-26T12:30:00+02:00;2026-07-26T14:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-27T11:15:00+02:00_2026-07-27T12:30:00+02:00;2026-07-27T14:00:00+02:00_2026-07-27T18:00:00+02:00;2026-07-28T11:15:00+02:00_2026-07-28T12:30:00+02:00;2026-07-28T14:00:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00;2026-07-29T11:15:00+02:00_2026-07-29T12:30:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T11:15:00+02:00_2026-07-30T12:30:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T11:15:00+02:00_2026-07-31T12:30:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T11:15:00+02:00_2026-08-01T12:30:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-02T11:15:00+02:00_2026-08-02T12:30:00+02:00;2026-08-02T14:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-08-03T11:15:00+02:00_2026-08-03T12:30:00+02:00;2026-08-03T14:00:00+02:00_2026-08-03T18:00:00+02:00;2026-08-04T11:15:00+02:00_2026-08-04T12:30:00+02:00;2026-08-04T14:00:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00;2026-08-05T11:15:00+02:00_2026-08-05T12:30:00+02:00;2026-08-05T14:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00;2026-08-06T11:15:00+02:00_2026-08-06T12:30:00+02:00;2026-08-06T14:00:00+02:00_2026-08-06T18:00:00+02:00;2026-08-07T11:15:00+02:00_2026-08-07T12:30:00+02:00;2026-08-07T14:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-08T11:15:00+02:00_2026-08-08T12:30:00+02:00;2026-08-08T14:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-09T11:15:00+02:00_2026-08-09T12:30:00+02:00;2026-08-09T14:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00;2026-08-10T11:15:00+02:00_2026-08-10T12:30:00+02:00;2026-08-10T14:00:00+02:00_2026-08-10T18:00:00+02:00;2026-08-11T11:15:00+02:00_2026-08-11T12:30:00+02:00;2026-08-11T14:00:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-12T11:15:00+02:00_2026-08-12T12:30:00+02:00;2026-08-12T14:00:00+02:00_2026-08-12T18:00:00+02:00;2026-08-13T11:15:00+02:00_2026-08-13T12:30:00+02:00;2026-08-13T14:00:00+02:00_2026-08-13T18:00:00+02:00;2026-08-14T11:15:00+02:00_2026-08-14T12:30:00+02:00;2026-08-14T14:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00;2026-08-15T11:15:00+02:00_2026-08-15T12:30:00+02:00;2026-08-15T14:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00;2026-08-16T11:15:00+02:00_2026-08-16T12:30:00+02:00;2026-08-16T14:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00;2026-08-17T11:15:00+02:00_2026-08-17T12:30:00+02:00;2026-08-17T14:00:00+02:00_2026-08-17T18:00:00+02:00;2026-08-18T11:15:00+02:00_2026-08-18T12:30:00+02:00;2026-08-18T14:00:00+02:00_2026-08-18T18:00:00+02:00;2026-08-19T11:15:00+02:00_2026-08-19T12:30:00+02:00;2026-08-19T14:00:00+02:00_2026-08-19T18:00:00+02:00;2026-08-20T11:15:00+02:00_2026-08-20T12:30:00+02:00;2026-08-20T14:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T11:15:00+02:00_2026-08-21T12:30:00+02:00;2026-08-21T14:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-22T11:15:00+02:00_2026-08-22T12:30:00+02:00;2026-08-22T14:00:00+02:00_2026-08-22T18:00:00+02:00;2026-08-23T11:15:00+02:00_2026-08-23T12:30:00+02:00;2026-08-23T14:00:00+02:00_2026-08-23T18:00:00+02:00;2026-08-24T11:15:00+02:00_2026-08-24T12:30:00+02:00;2026-08-24T14:00:00+02:00_2026-08-24T18:00:00+02:00;2026-08-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Musée national de la Marine 17, place du Trocadéro et du 11 Novembre  75116 Paris
https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-evenements/theatre-les-secrets-de-la-meduse.html


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