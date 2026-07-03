Et si vous partiez au Groenland… sans quitter Paris ? Musée national de la Marine Paris

Informations pratiques

Une immersion au cœur du Groenland

En 1934, le jeune

ethnologue Paul-Émile Victor débarque sur la côte est du Groenland afin de

partager le quotidien des communautés inuites. Pendant plusieurs mois, il

découvre une civilisation fascinante, apprend leur mode de vie et parcourt des

milliers de kilomètres en traîneau et en bateau.

Cette aventure

humaine exceptionnelle prend aujourd’hui vie grâce à une installation immersive

qui plonge les visiteurs dans les paysages arctiques, les rencontres et les

émotions de l’explorateur. La narration s’appuie sur ses propres écrits et sa

voix, pour une expérience aussi sensible que spectaculaire.

Une expérience immersive pour toute la famille

Conçue dans une

boîte immersive autonome, l’installation associe projection à 360°, son

spatialisé et interactions visuelles afin d’offrir une immersion totale pendant

une dizaine de minutes.

Accessible aussi

bien aux passionnés d’exploration qu’aux familles et aux curieux, cette

expérience constitue une manière originale de découvrir l’univers de Paul-Émile

Victor et les paysages du Grand Nord.

Une sortie culturelle originale à Paris

Située au Palais de Chaillot, face à la tour Eiffel,

cette expérience immersive peut être découverte seule ou en complément de la

visite du Musée national de la Marine.

Une idée de sortie

idéale pendant les vacances d’été pour les amateurs de voyages, d’histoire,

d’exploration et de nouvelles expériences culturelles.

Cet été, embarquez pour une aventure hors du commun au Musée national de la Marine ! À partir du 8 juillet, découvrez Explorer le Groenland avec Paul-Émile Victor, une expérience immersive qui vous transporte au cœur des paysages grandioses du Groenland oriental, sur les traces du célèbre explorateur français. Grâce à une projection à 360°, un univers sonore immersif et un sol interactif, laissez-vous guider dans une expédition fascinante où histoire, exploration et nouvelles technologies se rencontrent.

Du mercredi 08 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h15 à 12h30

payant

️ Tarif expérience immersive : 8 euros.

️ Billet combiné musée + expérience immersive

disponible.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T14:15:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 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Musée national de la Marine 17, place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris

https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-evenements/theatre-les-secrets-de-la-meduse.html



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