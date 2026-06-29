Exposition photo : Révéler l’évolution des paysages de Paris La Roche Paris mercredi 8 juillet 2026.

Pour donner à voir et faire vivre la campagne photo participative en cours (jusqu’au 30 novembre 2026), le CAUE de Paris propose une exposition à La Roche, en partenariat avec la Ville de Paris.

Vernissage le 8 juillet L’inauguration de l’exposition aura lieu mercredi 8 juillet à 19h00. Inscrivez-vous pour y participer !

Découvrez une sélection des contributions déjà déposées sur l’Observatoire photo participatif des paysages parisiens, révélant par des diptyques les transformations survenues entre 1970 et aujourd’hui.

L’exposition replace la campagne et l’Observatoire au cœur de l’Atlas de paysages de Paris, outil commandé par l’État et la Ville de Paris, produit par le Habitat Research Center (EPFL) et mis en ligne en 2024. En associant les principales strates de l’Atlas aux photographies de l’Observatoire, cette exposition rouvre le dialogue entre analyses et perceptions.

Contribuez vous aussi à cette exposition en participant à la campagne photo participative ouverte jusqu’au 30 novembre 2026 !

Contribuer à la campagne photo

Une exposition à mi-parcours de la campagne participative de l’Observatoire photo participatif des paysages parisiens. Comparez les paysages de Paris capturés aujourd’hui à ceux de 1970.

Du mercredi 08 juillet 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

jeudi, vendredi

de 16h00 à 20h00

mercredi, samedi

de 12h00 à 20h00

Fermé du lundi 03 août 2026 au vendredi 21 août 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T15:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T12:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00;2026-07-09T16:00:00+02:00_2026-07-09T20:00:00+02:00;2026-07-10T16:00:00+02:00_2026-07-10T20:00:00+02:00;2026-07-11T12:00:00+02:00_2026-07-11T20:00:00+02:00;2026-07-15T12:00:00+02:00_2026-07-15T20:00:00+02:00;2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T20:00:00+02:00;2026-07-17T16:00:00+02:00_2026-07-17T20:00:00+02:00;2026-07-18T12:00:00+02:00_2026-07-18T20:00:00+02:00;2026-07-22T12:00:00+02:00_2026-07-22T20:00:00+02:00;2026-07-23T16:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00;2026-07-24T16:00:00+02:00_2026-07-24T20:00:00+02:00;2026-07-25T12:00:00+02:00_2026-07-25T20:00:00+02:00;2026-07-29T12:00:00+02:00_2026-07-29T20:00:00+02:00;2026-07-30T16:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00;2026-07-31T16:00:00+02:00_2026-07-31T20:00:00+02:00;2026-08-01T12:00:00+02:00_2026-08-01T20:00:00+02:00;2026-08-22T12:00:00+02:00_2026-08-22T20:00:00+02:00;2026-08-26T12:00:00+02:00_2026-08-26T20:00:00+02:00;2026-08-27T16:00:00+02:00_2026-08-27T20:00:00+02:00;2026-08-28T16:00:00+02:00_2026-08-28T20:00:00+02:00;2026-08-29T12:00:00+02:00_2026-08-29T20:00:00+02:00;2026-09-02T12:00:00+02:00_2026-09-02T20:00:00+02:00;2026-09-03T16:00:00+02:00_2026-09-03T20:00:00+02:00;2026-09-04T16:00:00+02:00_2026-09-04T20:00:00+02:00;2026-09-05T12:00:00+02:00_2026-09-05T20:00:00+02:00;2026-09-09T12:00:00+02:00_2026-09-09T20:00:00+02:00;2026-09-10T16:00:00+02:00_2026-09-10T20:00:00+02:00;2026-09-11T16:00:00+02:00_2026-09-11T20:00:00+02:00;2026-09-12T12:00:00+02:00_2026-09-12T20:00:00+02:00

La Roche 15 avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.caue75.fr/content/observatoire-photo-expo observatoire-photo@caue75.fr https://www.facebook.com/cauedeparis https://www.facebook.com/cauedeparis



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