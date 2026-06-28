UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence/discussion sur les symboles de la République pour la jeunesse Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Conférence/discussion sur les symboles de la République pour la jeunesse Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Conférence/discussion sur les symboles de la République pour la jeunesse Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement
Adresse
4 rue Amélie
Ville
75007 PARIS
Département
Paris
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Tarif
<p>Par mail à claude.lauverjon@gmail.com</p>

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

À travers une présentation accessible et interactive, cette conférence invite les jeunes à découvrir l’histoire et la signification des principaux symboles de la République française : le drapeau tricolore, la Marseillaise, Marianne, la devise républicaine et bien d’autres encore. Un temps d’échange permettra aux participants de poser leurs questions et de mieux comprendre les valeurs qui fondent la citoyenneté et la vie démocratique.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

L’association SAMA (Société des Amis du Musée de l’Armée) propose aux jeunes un rencontre pour apprendre, réfléchir et débattre ensemble.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit

Par mail à claude.lauverjon@gmail.com

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T16:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie  75007 PARIS
claude.lauverjon@gmail.com


Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)