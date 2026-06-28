Conférence/discussion sur les symboles de la République pour la jeunesse Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mercredi 8 juillet 2026.

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

À travers une présentation accessible et interactive, cette conférence invite les jeunes à découvrir l’histoire et la signification des principaux symboles de la République française : le drapeau tricolore, la Marseillaise, Marianne, la devise républicaine et bien d’autres encore. Un temps d’échange permettra aux participants de poser leurs questions et de mieux comprendre les valeurs qui fondent la citoyenneté et la vie démocratique.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

L’association SAMA (Société des Amis du Musée de l’Armée) propose aux jeunes un rencontre pour apprendre, réfléchir et débattre ensemble.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Par mail à claude.lauverjon@gmail.com

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T16:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS

claude.lauverjon@gmail.com



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