Atelier Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris
Atelier Cyanotype Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris mercredi 8 juillet 2026.
Et si vous immortalisiez les plantes en bleu cyan ?
Venez apprendre avec Rose l’art du cyanotype, ce prodédé photographique ancien.
Vous réaliserez votre œuvre monochrome et repartirez avec !
L’atelier dure environ 2h
L’atelier sera animé par Rose de Green and Gold !
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers ! au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Et si vous immortalisiez les plantes en bleu cyan ?
Le mercredi 08 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
payant
1 place : 28€
En dessous de 4 inscrits, l’atelier n’aura pas lieu.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00
Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org
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