les Bibliothèques Hors Les Murs de Maurice Genevoix en 2026 Parc Chapelle Charbon Paris

Mercredis de Juillet, de 15h à 16h30

C’est l’été !

Tous les mercredis de Juillet, entre 15h et 16h30, les bibliothécaires de Maurice Genevoix vous donnent rendez-vous au Parc Chapelle Charbon, rue de la Croix-Moreau, 75018 Paris.



L’occasion de lire sa bd préférée le nez au soleil, les doigts de pied en éventail !

Du mardi 07 juillet 2026 au mercredi 22 juillet 2026 :

mercredi

de 15h00 à 16h30

gratuit

En accès libre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-22T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T16:30:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T16:30:00+02:00

Parc Chapelle Charbon rue de la Croix Moreau 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/



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