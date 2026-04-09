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les Bibliothèques Hors Les Murs de Maurice Genevoix en 2026 Parc Chapelle Charbon Paris

les Bibliothèques Hors Les Murs de Maurice Genevoix en 2026 Parc Chapelle Charbon Paris

les Bibliothèques Hors Les Murs de Maurice Genevoix en 2026 Parc Chapelle Charbon Paris mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Parc Chapelle Charbon

Adresse : rue de la Croix Moreau

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif : <p>En accès libre.<br></p>

  • Mercredis de Juillet, de 15h à 16h30

C’est l’été !
Tous les mercredis de Juillet, entre 15h et 16h30, les bibliothécaires de Maurice Genevoix vous donnent rendez-vous au Parc Chapelle Charbon, rue de la Croix-Moreau, 75018 Paris.

L’occasion de lire sa bd préférée le nez au soleil, les doigts de pied en éventail !
Du mardi 07 juillet 2026 au mercredi 22 juillet 2026 :
mercredi
de 15h00 à 16h30
gratuit

En accès libre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-22T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T16:30:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T16:30:00+02:00

Parc Chapelle Charbon rue de la Croix Moreau  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/


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