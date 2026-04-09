les Bibliothèques Hors Les Murs de Maurice Genevoix en 2026 Parc Chapelle Charbon Paris
les Bibliothèques Hors Les Murs de Maurice Genevoix en 2026 Parc Chapelle Charbon Paris mercredi 8 juillet 2026.
- Mercredis de Juillet, de 15h à 16h30
C’est l’été !
Tous les mercredis de Juillet, entre 15h et 16h30, les bibliothécaires de Maurice Genevoix vous donnent rendez-vous au Parc Chapelle Charbon, rue de la Croix-Moreau, 75018 Paris.
L’occasion de lire sa bd préférée le nez au soleil, les doigts de pied en éventail !
Du mardi 07 juillet 2026 au mercredi 22 juillet 2026 :
mercredi
de 15h00 à 16h30
gratuit
En accès libre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-22T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T16:30:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T16:30:00+02:00
Parc Chapelle Charbon rue de la Croix Moreau 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
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