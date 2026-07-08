MEND & SIP – Réparation collective avec Ella Springer Maison des Autres Modes PARIS

Informations pratiques

Date : Jeu. 09 juil. 2026 de 17h00 à 19h00

Maison des Autres Modes, Rue Saint Sabin, Paris, France

Âge : à partir de 18 ans

Tarif : 10 €

Durée : 2h

Capacité : 15 participant.e.s max

Vous avez un vêtement à réparer ? Venez pour une soirée de réparation collective ! Cet atelier offre une opportunité sociale d’apprendre ou de pratiquer la réparation. Les instructions, le matériel ainsi que les outils à cet effet seront mis à disposition. Amenez un vêtement et rejoignez nous pour une conversation autour de rafraîchissements !



(ATELIER PROPOSÉ EN ANGLAIS)

Le jeudi 09 juillet 2026

de 17h00 à 19h00

payant

10€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T17:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00

Maison des Autres Modes 44 rue Saint Sabin 75011 PARIS

https://www.billetweb.fr/mend-sip-with-ella-springer heloise.cosson@gmail.com



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