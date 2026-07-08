MEND & SIP – Réparation collective avec Ella Springer Maison des Autres Modes PARIS
jeudi 9 juillet 2026 · Maison des Autres Modes · PARIS
Informations pratiques
Date : Jeu. 09 juil. 2026 de 17h00 à 19h00
Maison des Autres Modes, Rue Saint Sabin, Paris, France
Âge : à partir de 18 ans
Tarif : 10 €
Durée : 2h
Capacité : 15 participant.e.s max
Vous avez un vêtement à réparer ? Venez pour une soirée de réparation collective ! Cet atelier offre une opportunité sociale d’apprendre ou de pratiquer la réparation. Les instructions, le matériel ainsi que les outils à cet effet seront mis à disposition. Amenez un vêtement et rejoignez nous pour une conversation autour de rafraîchissements !
(ATELIER PROPOSÉ EN ANGLAIS)
Le jeudi 09 juillet 2026
de 17h00 à 19h00
payant
10€
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T17:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00
Maison des Autres Modes 44 rue Saint Sabin 75011 PARIS
https://www.billetweb.fr/mend-sip-with-ella-springer heloise.cosson@gmail.com
Afficher la carte du lieu Maison des Autres Modes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Je pilote ma trésorerie, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 juillet 2026
- Balade conviviale : une journée le long de l’Yvette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 8 juillet 2026
- Balade conviviale : une journée à Saint-Germain-en-Laye Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris 8 juillet 2026
- BHLM : pour faire le plein d’histoires, retrouvez la bibliothèque Saint-Simon au jardin Catherine Labouré Jardin Catherine Labouré Paris 8 juillet 2026
- Végétalisation de l’espace public du 5ème à la sortie du métro Maubert Mutualité Paris 8 juillet 2026