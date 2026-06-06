Jeux et chansons en anglais pour bébés Maison des Associations du 7ème Paris
Jeux et chansons en anglais pour bébés Maison des Associations du 7ème Paris mercredi 17 juin 2026.
Jeux et chansons en anglais pour les bébés accompagnés d’un adulte. Les frères et sœurs sont les bienvenus. Inscription obligatoire car places limitées. Gratuit.
Jeux et chansons en anglais pour les bébés accompagnés d’un adulte.
Le mercredi 17 juin 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit
Merci de réserver par email de préférence : singandplay@hotmail.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T10:30:00+02:00_2026-06-17T11:15:00+02:00
Maison des Associations du 7ème 4 rue Amélie 75007 Paris
https://singandplay.fr +33145569609 singandplay@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu Maison des Associations du 7ème et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Atelier « Croquis décalé » au jardin des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris 6 juin 2026
- Ferme urbaine de l’Opéra Bastille, Toits de l’opéra Bastille, Paris 6 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins, à l’arboretum de Paris, Arboretum de Paris, Paris 6 juin 2026
- Le Lait cru: vertus, risques et avenir d’un aliment d’exception, La Sorbonne, Paris 6 juin 2026
- Rencontre avec l’apiculteur du rucher du Domaine National du Louvre et des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris 6 juin 2026