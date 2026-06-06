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Jeux et chansons en anglais pour bébés Maison des Associations du 7ème Paris

Jeux et chansons en anglais pour bébés Maison des Associations du 7ème Paris

Jeux et chansons en anglais pour bébés Maison des Associations du 7ème Paris mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Maison des Associations du 7ème

Adresse : 4 rue Amélie

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : <p>Merci de réserver par email de préférence : singandplay@hotmail.fr</p>

Jeux et chansons en anglais pour les bébés accompagnés d’un adulte. Les frères et sœurs sont les bienvenus. Inscription obligatoire car places limitées. Gratuit.

Jeux et chansons en anglais pour les bébés accompagnés d’un adulte.
Le mercredi 17 juin 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit

Merci de réserver par email de préférence : singandplay@hotmail.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T10:30:00+02:00_2026-06-17T11:15:00+02:00

Maison des Associations du 7ème 4 rue Amélie  75007 Paris
https://singandplay.fr +33145569609 singandplay@hotmail.fr


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