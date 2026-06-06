Jeux et chansons en anglais pour bébés Maison des Associations du 7ème Paris

Jeux et chansons en anglais pour les bébés accompagnés d’un adulte. Les frères et sœurs sont les bienvenus. Inscription obligatoire car places limitées. Gratuit.

Jeux et chansons en anglais pour les bébés accompagnés d’un adulte.

Le mercredi 17 juin 2026

de 10h30 à 11h15

gratuit

Merci de réserver par email de préférence : singandplay@hotmail.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T14:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T10:30:00+02:00_2026-06-17T11:15:00+02:00

Maison des Associations du 7ème 4 rue Amélie 75007 Paris

https://singandplay.fr +33145569609 singandplay@hotmail.fr



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